О неблагоприятном погодном явлении предупредили жителей Карелии

Днем 29 июля в Карелию придет непогода. Об этом предупредили в МЧС республики, ссылаясь на данные Карельского ЦГМС.

Ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду. Стихия начнет бушевать днем, непогода продлится ночью и утром 30 июля.

Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша и 16 районов: Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский и Суоярвский. // Фото: pxhere.com