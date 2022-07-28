28 июля 2022, 13:06
О неблагоприятном погодном явлении предупредили жителей Карелии
Ветер, гроза и сильный дождь задержатся надолго
Днем 29 июля в Карелию придет непогода. Об этом предупредили в МЧС республики, ссылаясь на данные Карельского ЦГМС.
Ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду. Стихия начнет бушевать днем, непогода продлится ночью и утром 30 июля.
Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша и 16 районов: Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский и Суоярвский. // Фото: pxhere.com