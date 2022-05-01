Новый закон позволит собственникам бороться с рекламой на домах

Многие здания обезображены рекламными конструкциями, которые появляются на жилых домах без согласия собственников. Скоро у граждан появится серьезный механизм борьбы с самовольными рекламными конструкциями.

С 17 мая вступает в силу закон, который дает собственникам помещений в многоквартирных домах право запретить установку рекламных конструкций на участке земли, который входит в общее имущество собственников, или на здании, в котором они проживают. Владельцы рекламных конструкций должны получать согласие на их установку на общем собрании собственников многоквартирного дома.

Акт приемки должен быть подписан органом местного самоуправления и представителем владельцев помещений в многоквартирном доме. Если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции было выдано в отсутствие согласия общего собрания собственников, то это разрешение подлежит аннулированию.

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