01 мая 2022, 13:34
Общество

Новый закон позволит собственникам бороться с рекламой на домах

О том, какие законы вступают в силу в мае 2022 года

Многие здания обезображены рекламными конструкциями, которые появляются на жилых домах без согласия собственников. Скоро у граждан появится серьезный механизм борьбы с самовольными рекламными конструкциями.  

С 17 мая вступает в силу закон, который дает собственникам помещений в многоквартирных домах право запретить установку рекламных конструкций на участке земли, который входит в общее имущество собственников, или на здании, в котором они проживают. Владельцы рекламных конструкций должны получать согласие на их установку на общем собрании собственников многоквартирного дома.

Акт приемки должен быть подписан органом местного самоуправления и представителем владельцев помещений в многоквартирном доме. Если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции было выдано в отсутствие согласия общего собрания собственников, то это разрешение подлежит аннулированию.

О том, какие еще сюрпризы подготовили россиянам законодатели, читайте в новой статье нашего издания.

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Метки: 
новые законы
рекламные конструкции
собственники
собрание собственников
многоквартирный дом
участок земли
акт приемки
местное самоуправление