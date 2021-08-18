Новых лесных пожаров в Карелии 17 августа не обнаружили

17 августа в лесах Карелии не было отмечено новых лесных пожаров. Об этом рассказали в Минприроды РК.

По данным статистики, с начала года в республике произошло 298 лесных пожаров на общей площади 20 527 гектаров. В прошлом году за тот же период зарегистрировано 137 лесных пожаров на площади 512 гектаров.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80. Фото pixabay.com/Ylvers