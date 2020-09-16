Новые остановки устанавливают в Петрозаводске

В Петрозаводске подрядчик продолжает устанавливать новые остановочные комплексы. Они уже появились на улице Зайцева и на набережной Варкауса, сообщает пресс-служба мэрии.

Новые остановки сделаны из оцинкованной стали и окрашены. В них установлены деревянные скамейки, и в ближайшее время появятся урны.

В этом году в карельской столице будут оборудованы 20 новых остановок. Их установят на Кукковке, Ключевой, Зареке, Перевалке, Древлянке, а также в Центре, Первомайском и Октябрьском районах. Работы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии.