Новые карельские морсы: не только вкусно, но и полезно

Текст: Антонина Кябелева

Прошли те времена, когда заморские прохладительные напитки, замешанные на достижениях химической промышленности, притягивали жадные взгляды покупателей. Выяснилось, что российская «классика» и вкуснее, и полезнее. Возвращение к натуральным сокам и морсам стало отличительной особенностью современной России.

Но усилившийся запрос на натуральные и полезные для здоровья напитки далеко не всегда соответствует предлагаемому ассортименту. Образно говоря, глаза не разбегаются, когда хочется побаловать себя чем-то новеньким. На петрозаводском комбинате «Славмо» решили восполнить эту «брешь», выпустив целую линейку новых морсов, созданных на основе натуральных ягод.

Петрозаводский комбинат давно освоил производство клюквенного и брусничного морсов, которые прочно вошли в традиционный рацион карельских семей. Морсы из карельских ягод любят и взрослые, и дети. Но понятно, что клюквенно-брусничная вкусовая палитра не в состоянии полностью заменить яркие коктейли акцентов, щедро рассыпанных природой по плодово-ягодному разнообразию.

В конце июля на торговых прилавках карельской столицы появились новые морсы, созданные по оригинальной рецептуре технологами петрозаводского комбината. Сразу четыре новых морса порадовали любителей прохладительных напитков.

Из-под пера технологов АО «Славмо» вышла новая линейка негазированных морсов - «Вишневый», «Малиновый», «Черносмородиновый» и «Лесная ягода». Причем помимо литровых семейных упаковок в продаже появились небольшие, рассчитанные на детей, молодежь, туристов пакетики объемом 0,2 литра, снабженные специальной коктейльной трубочкой.

Главный технолог АО «Славмо» Светлана Анципович рассказала, что к выпуску новых морсов предприятие готовилось полгода.

- Наши маркетологи, изучив и проанализировав рынок, пришли к выводу, что выбор морсов в Карелии весьма ограничен. Особенно если вести речь о качественных напитках, созданных на основе натуральных ингредиентов. С другой стороны, наши покупатели обращали внимание на то, что им бы хотелось видеть морсы не только из клюквы и брусники, но и из других ягод. Так возникла идея создания новых морсов. На суд дегустационной комиссии мы представили немало рецептурных решений, в том числе и весьма неожиданных. В результате все же остановились на традиционных ягодах, которые любят жители и северных регионов, и средней полосы России, - рассказала главный технолог предприятия.

Ориентация на натуральность и максимальное сохранение полезных свойств продуктов давно превратились в визитную карточку АО «Славмо». При создании новых морсов комбинат придерживался давно выверенного курса.

В состав наших морсов входят натуральный сок из свежевыжатых ягод, артезианская вода, сахар и лимонная кислота, необходимая для коррекции кислотности. С особой щепетильностью мы выбирали поставщиков соков. Было заказано очень много образцов от разных производителей, как зарубежных, так и отечественных. Мы даже выезжали на предприятия, которые поставляли нам концентрированные соки, чтобы ознакомиться с технологией производства и убедиться, что концентрат действительно получают из свежевыжатых ягод при низких температурах, необходимых для максимального сохранения полезных веществ, без добавления консервантов. Нам было важно выбрать те предприятия, где при производстве сока удалось сохранить не только природный вкус и аромат свежих ягод, но и витамины,

- сказала Светлана Анципович.

На комбинате свой выбор остановили на нескольких поставщиках — австрийской и российской компаниях.

Нередко производители в напитки добавляют подсластители. И в этом вопросе на АО «Славмо» отдали предпочтение натуральному продукту – сахару. По словам главного технолога, это принципиальная позиция комбината. Ведь подсластитель имеет химическое происхождение, а на рынке предлагают множество разных версий и вариаций, что не добавляет уверенности в качестве искусственного аналога.

Для изготовления морсов, рассказала Светлана Анципович, используют природную артезианскую воду, которая проходит щадящую обработку – фильтрацию и ультрафиолетовое облучение. Это позволяет сохранить химический состав артезианской воды в первозданном виде без разрушений. Создание морсов происходит на современной автоматизированной линии шведской компании Tetra Pak.

Тепловая обработка морсов проходит при щадящих режимах, что позволяет максимально сохранить полезные микроэлементы и витамины. Процесс розлива происходит на полностью автоматизированной линии в стерильных условиях в закрытом потоке. Дополнительно обрабатывается и упаковка, чтобы полностью исключить попадание посторонней микрофлоры. Бумага у нас имеет шестислойную защиту, что на сто процентов гарантирует от проникновения извне микроорганизмов,

- рассказала Анципович.

Если морс из вишни, черной смородины и малины можно отнести к классическим вкусовым решениям, то над «Лесной ягодой», призналась главный технолог комбината, пришлось «поколдовать». Потребовалось два месяца, чтобы определиться с нужными пропорциями и гармоничными сочетаниями. В состав «Лесной ягоды» вошли ежевика и черная смородина, которые, объединившись, создали неповторимый вкусовой букет с яркими солнечными нотками, напоминающими о лете, отпуске, атмосфере беззаботности и отдыха.

- «Лесная ягода» далась нам нелегко. Мы пробовали десятки разных комбинаций, чтобы получить действительно запоминающийся вкус. Нам не хотелось, чтобы солировала какая-то одна ягода. Важно было добиться гармоничного взаимопроникновения вкусов, чтобы ягоды дополняли друг друга, создавая неповторимый и по-летнему роскошный букет. Надеюсь, что нам удалось найти ту самую золотую середину, которая делает напиток настоящим подарком для всей семьи, - улыбнулась главный технолог предприятия.

Несмотря на то что новые славмовские морсы делают первые шаги, покупатели, судя по продажам, уже заметили освежающие ягодные новинки. Светлана Анципович рассказала, что на комбинат стали поступать первые отзывы от петрозаводчан, по достоинству оценивших разработки карельских технологов. Покупатели отмечают, что морсы получились по-домашнему ароматными, а попробовав «Лесную ягоду», уже трудно остановиться.

На АО «Славмо» не исключают, что в ближайшем будущем появятся морсы из других ягод, которые внесут разнообразие в повседневный рацион карельских семей и украсят любой праздничный стол.

На правах рекламы.