Новые ФАПы и амбулаторию построят в девяти населенных пунктах Карелии

В Карелии появятся новые фельдшерско-акушерские пункты в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района, поселках Харлу и Ряймеля Питкярантского района, поселках Рускеала и Кааламо Сортавальского района, поселке Пай Прионежского района, в поселках Пийтсиеки и Райконкоски Суоярвского района.

По сообщению пресс-службы правительства республики, запланировано строительство врачебной амбулатории в селе Шелтозеро Прионежского района. Участки под возведение объектов уже оформлены.

По сообщению пресс-службы правительства Карелии, в 2020 году для лечебных учреждений были приобретены девять передвижных комплексов - пять мобильных ФАПов, две стоматологии и два флюорографических кабинета. Новые ФАПы построили в поселке Новая Габсельга Медвежьегорского района, поселке Золотец Беломорского района, деревне Ууксу Питкярантского района, деревне Куганаволок Пудожского района и поселке Тоунан Лахденпохского района. (фото пресс-центр правительства РК)