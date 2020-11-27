Новые дороги построят на Древлянке

В 2021-2024 годах Карелия получит от Москвы 241 миллион рублей на реализацию программы «Стимул» федерального проекта «Жилье». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Эти деньги пойдут на комплексное освоение петрозаводского микрорайона Древлянка, а именно микрорайонов Древлянка-5, Древлянка-6, Древлянка-7, жилого района Древлянка II. Так, в 2021 году планируется построить участок дороги по улице Оборонной от улицы Новоселов до Лососинского шоссе, а также участок дороги по улице Новоселов от улицы Оборонной до улицы Хейкконена.

Строительство этой дороги позволит в 2021 году обеспечить транспортную доступность существующих строящихся и перспективных микрорайонов жилого района Древлянка II, а также увеличить доступность объектов социальной сферы, в том числе новой школы на 1350 мест, которая строится сейчас в микрорайоне Древлянка-6.

Выделение денег подтвердил министр строительства России Ирек Файзуллин. Фото kirov-v-mire.ru