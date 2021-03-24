Новую улицу в Петрозаводске назовут в честь известного врача

Улицу, которую строят от реки Неглинка до набережной Варкауса в Петрозаводске, назовут именем известного карельского врача Михаила Иссерсона. Об этом сообщили на заседании комиссии по культурно-историческому наследию.

Михаил Иссерсон - деятель медицины, врач-хирург, доктор медицины, организатор специализированной хирургической и травматологических служб в Карелии.

В качестве врача-волонтера участвовал в сражении при Порт-Артуре во время русско-японской войны. В 30 годы двадцатого века одним из первых в Советском Союзе внедрил в медицинскую практику методику бронхоскопии. Иссерсон стал основателем карельского филиала всесоюзного института переливания крови. Иссерсон – автор многочисленных научных трудов, основатель династии карельских медиков. (фото ru.wikipedia.org)