Новую порцию гаражей готовят под снос в Петрозаводске

Борьба с незаконно установленными в столице Карелии гаражами продолжается. В этот раз под снос могут пойти три десятка нестационарных объектов на Зареке. Городские власти предлагают владельцам освободить земельные участки до конца месяца.

Речь идет о гаражах в районе домов № 2, 5 и 20 по улице Чернышевского, домов № 46 и 46-а по улице Ригачина, дома № 10 на улице Радищева, дома № 8 на Свирской улице, домов № 65, 63, 38, 26 и 12 по улице Луначарского, домов № 21 и 23 по улице Перттунена и дома № 37-а на улице Коммунистов.

Всего предстоит демонтировать 31 объект. // фото VK-паблик администрации города