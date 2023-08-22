Новую книгу на вепсском языке презентуют в Доме дружбы народов

Общество вепсской культуры проведет презентацию сборника стихов и рассказов на вепсском языке Ezmäine änik («Первоцвет») Ольги Жуковой. Над сборником работала целая команда профессионалов. Иллюстрации к сборнику подготовила Маргарита Юфа, а редактировала вепсские тексты ученый-языковед Нина Зайцева.



Добрая, красочная книга для детей, в которой представлены стихи и проза на вепсском языке, повествует о временах года, природе родного края, детских переживаниях, где героями выступают животные, птицы, ну и, конечно, дети,

– написали с паблике Общества вепсской культуры в ВК.





Презентация состоится 24 августа 2023 года в 17.30 в Доме дружбы народов Республики Карелия в Петрозаводске на ул. Титова, 3 (3-й этаж). 0+.

Сборник издан в издательстве «Периодика» в рамках проекта «Язык – моя Родина» при поддержке Фонда грантов Главы Республики Карелия в 2023 году.

Фото: Общество вепсской культуры