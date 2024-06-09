Новая неделя в Карелии начнется с умеренно теплой погоды

Завтра, 10 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9,+11°С, днем +16,+18°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный с порывами. Температура воздуха ночью +7, +12°С, местами до +2°С, днем +15, +20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +18, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +16, переменная облачность, дождь.

Ожидается умеренная геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»