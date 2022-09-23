23 сентября 2022, 21:35
Мир

Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией

Соглашение между двумя странами об упрощенном визовом режиме было подписано в 2007 году

Норвегия с 22 сентября приостановила действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщает 47news со ссылкой на иммиграционный директорат страны.

Отмечается, что соглашение между государствами, подписанное в 2007 году, приостанавливается временно.

Ранее решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией утвердил Евросоюз. Фото: unsplash.com

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Норвегия
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виза