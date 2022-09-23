Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией

Норвегия с 22 сентября приостановила действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщает 47news со ссылкой на иммиграционный директорат страны.

Отмечается, что соглашение между государствами, подписанное в 2007 году, приостанавливается временно.

Ранее решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией утвердил Евросоюз. Фото: unsplash.com