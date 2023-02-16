Ночью в Петрозаводске жильцы массово покидали горящую многоэтажку

Сегодня ночью в 01:15 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в 20-этажном жилом доме на улице Балтийской.

В доме в столице Карелии сработала пожарная сигнализация. К приезду спасателей жильцы дома массово покидали свои квартиры, унося с собой, кто в переносках, кто на руках домашних животных. Паники не было.

Спасатели установили, что горела квартира на шестом этаже. Входная дверь была горячей, шел дым. Вскрыв дверь и сбив пламя, пожарные вошли внутрь. Несмотря на плотную задымленность, в ванной комнате пожарные обнаружили хозяина квартиры без сознания.

Мужчину вынесли в безопасное место, начали проводить реанимационные мероприятия, после чего пострадавшего передали врачам скорой помощи. С верхних этажей, используя средства индивидуальной защиты для органов дыхания, пожарные спасли еще трех человек. Когда пожар был потушен, то было установлено, что в квартире от огня пострадал коридор и мебель.

На месте происшествия работают специалисты, причина ЧП устанавливается. // фото unsplash.com