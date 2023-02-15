Мужчина из Петрозаводска помогал обманывать пенсионеров в Вологде

В Вологде сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Петрозаводска. При себе у мужчины нашли пачку денег, завернутую в постельное белье, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Выяснилось, что мужчина забрал деньги у 83-летней пенсионерки. Предварительно дистанционные мошенники убедили женщину отдать 200 тысяч рублей курьеру, чтобы спасти попавшего в беду родственника.

Как оказалось, молодой мужчина причастен к ряду подобных преступлений и в столице Карелии. Работу в Вологде он нашел через Интернет. Ему предложили приезжать и забирать деньги у обманутых людей. Часть средств курьер оставлял себе, а остальное переводил «работодателю».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото УМВД по Вологодской области