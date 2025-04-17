Ночью в Карелии температура уйдет в минус, днем повысится до 20 тепла

В Петрозаводске в пятницу облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +3, +5, днем +15, +17, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный слабый, на севере умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5, местами до -3, днем +15, +20, у водоемов местами +9, +14.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +3, днем +15;

В Кондопоге, Пудоже ночью +5, днем +15;

В Медвежьегорске ночью +5, днем +12;

В Олонце ночью +5, днем +16;

В Сегеже ночью +5, днем +13;

В Сортавале ночью +2, днем +11;

В Суоярви ночью +6, днем +15. © «Петрозаводск говорит»