Ночью в Карелии ожидаются заморозки

По данным гидрометцентра Карелии, завтра в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами на дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный, на севере днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем +4, +9°С, по южным районам до +13°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет падать.

Тех, кто сегодня выезжает на работу в Санкт-Петербург, ждет сухая дорога. В районе Лодейного Поля существенно похолодает к ночи: температура упадет до нуля к девяти вечера, а к полуночи снизится до минус трех и только утром вернется обратно к плюсовым значениям.

В Санкт-Петербурге чуть теплее: ночью +4, днем +10, +11. Есть вероятность небольшого дождя. © «Петрозаводск говорит»