27 апреля 2025, 08:30
Холодное воскресенье ожидает сегодня жителей Карелии
Прогноз погоды на сегодня, 27 апреля
фото: Петрозаводск говорит
Сегодня, 27 апреля в Петрозаводске ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление будет расти.
В целом по Карелии облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью по республике -3, -8°С, на севере местами до -11°С, днем +2, +7°С. © «Петрозаводск говорит»