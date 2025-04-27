Холодное воскресенье ожидает сегодня жителей Карелии

Сегодня, 27 апреля в Петрозаводске ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление будет расти.

В целом по Карелии облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью по республике -3, -8°С, на севере местами до -11°С, днем +2, +7°С. © «Петрозаводск говорит»