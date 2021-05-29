Ночью в Карелии будет довольно холодно, а завтра днем – не жарко
В воскресенье в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +12, +14. Атмосферное давление будет расти до утра, затем стабилизируется
В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный, на севере западный слабый. Температура воздуха ночью 0, +5°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -1, -3°С, днем +11,+16°С.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью 0, днем +15;
В Кондопоге ночью +1, днем +13;
В Медвежьегорске ночью 0, днем +12;
В Олонце ночью +1, днем +13;
В Пудоже ночью -1, днем +13;
В Сегеже ночью +1, днем +13;
В Сортавале ночью +2, днем +14;
В Суоярви ночью +1, днем +14. // Фото: news.myseldon.com