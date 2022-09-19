Ночью непогода разгуляется в южных и восточных районах Карелии

По информации Карельского Гирометеоцентра, ночью 20 сентября в большинстве районов южной и восточной части республики ожидаются сильные дожди. Также в течение суток 20 сентября преимущественно в центральных и восточных районах сохранятся порывы северного, северо-западного ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятной погоды могут попасть 16 районов Карелии – Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Прионежский, Сегежский, Суоярвский, Сортавальский, Беломорский, Кемский и Пудожский районы.

Также синоптики прогнозируют на завтра днем умеренный дождь. Ветер северных направлений 7-12 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +7,+9°С, днем +9,+11°С. Атмосферное давление будет расти. Фото: unsplash.