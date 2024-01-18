Ни поесть, ни помыться: вода в кранах петрозаводчан не порадовала

Вода, которая текла ровно двадцать лет назад из кранов петрозаводчан, не отличалась особенной прозрачностью. Но в январе это было что-то запредельное. Ее цвет просто пугал людей. Впрочем, специалисты утверждали, что это всего-навсего цвет. И ничего страшного в нем нет.

Назвать живительной эту воду язык не поворачивался. Вместо цветности, определенной стандартом в 35 градусов, в городском водопроводе вода была от 70 до 100 градусов. Заместителю директора МУП «Водоканал» Дмитрию Астраханцеву пришлось туго, когда он отвечал на вопросы журналистов: «На такой цветности воды не работает коагуляционная обработка, и мы вынуждены были остановить реагентную обработку. Потому что она оказывается бессмысленной».

Повышенная цветность объяснили тем, что лето 2003 года было дождливым, озеро покрылось льдом поздно. А вода на Водозабор поступает из Петрозаводской губы Онежского озера, где было много сточных и болотистых вод. Но специалисты утверждали, что на химико-биологическом составе воды, поступающей в краны, это не отражается. Утешаться приходилось тем, что цветность – органолептический показатель, и никем не доказано, что цветность воды влияет на здоровье.

«Обычно мы берем воду с озера и в городе, у нас контрольные точки есть. И из крана», - показала Ирина Масалова, инженер-химик водоочистных сооружений. Анализ воды делали каждые три часа. Специалисты уверяли: вода хоть и превышает показатель по цветности, но другие показатели в норме. По бактериологическим показателям вода была чистой. Так что готовить пищу на воде из крана вполне было можно. Так же как использовать ее для мытья.

В детском садике №87 прошел ежегодный конкурс «Зимняя сказка». Причем, дети сумели сделать не только поделки или нарисовать рисунки к Новому году, но еще и сочинить стихи! И конечно, ожидали заслуженной награды. А решать, кто заслужил приз, должны были обычные горожане, которые любят мороженое.

В этом детском саду рисовать, лепить и создавать какие-то творческие проекты учили детей на совесть. Начиная с младшей группы, то есть с трех лет. И здесь старались, чтобы детские работы увидело как можно больше зрителей. Так родилась идея выставить рисунки и поделки в кафе-мороженом. Готовились к конкурсу «Зимняя сказка» серьезно. Из 80 работ отобрали двадцать лучших.

«Мы считаем, что большой заслугой было то, что это была совместная работа детей и родителей, - сказала Елена Мамлина, заместитель заведующего детским садом. – Это получился семейный конкурс. Результаты были сначала подведены внутри дошкольного учреждения, и победители пошли защищать свои работы в кафе».

Святослав Лазарев с мамой сделали картину, в которой использовали не только краски, но и засушенные травы и цветы. А Кристина Логинова сделала чудесную фигурку снеговика. И даже придумала про него загадку. Причем, в стихах. По условиям конкурса ребята должны были придумать стихи ко всем своим работам. Честно говоря, с таким заданием не каждый взрослый справится. Но дети – справились. Вот послушайте! Это просто чудесно. В кафе-мороженое любой желающий мог хорошенько рассмотреть поделки, прочитать стихи и проголосовать за того, кто ему понравился. Победителю конкурса зрительских симпатий обещали вручить торт из мороженого.

Таким было 18 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.