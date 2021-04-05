05 апреля 2021, 11:19
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Нетрезвый водитель разбил автомобиль «Киа» на трассе в Карелии

В аварии в Медвежьегорском районе пострадал 34-летний пассажир легкового автомобиля

Авария с участием автомобиля «Киа» произошла вечером в минувшее воскресенье на региональной дороге «Медгора-Великая Губа».

По информации дорожной полиции, 37-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на силовое ограждение. В результате пострадал пассажир. 34-летнему мужчине оказали медицинскую помощь.

Инспекторы ГИБДД призывают автомобилистов не садиться за руль в состоянии опьянения. За управление в нетрезвом состоянии, отказ от прохождения медосвидетельствования водителю грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав от полутора до двух лет. (фото Госавтоинспекция РК)

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новости Карелии
Медвежьегорский район
Госавтоинспекция
авария