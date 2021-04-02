Водителей предупредили о новом дорожном знаке на опасном перекрестке

Карельских автомобилистов предупредили о новом дорожном знаке на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе. В этом месте установили знак ограничения максимальной скорости, сообщили в Госавтоинспекции. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим.

Напомним, не так давно планы сделать этот перекресток более безопасным обсуждали в администрации столицы Карелии. Кроме знаков здесь хотят поставить камеру фиксации скоростного режима, усилить патрулирование инспекторами ГИБДД, а в будущем установить светофор.

Кроме того в Петрозаводске на пересечении набережной Варкауса и улицы Московской заработал новый светофор. По информации ГИБДД, новый светофорный объект оборудован пешеходно-вызывным устройством. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)