ГИБДД отловила любителей погонять по карельским дорогам

В Госавтоинспекции рассказали о нарушителях скоростного режима, которых удалось отловить за последние дни. Так, 1 апреля в Лоухском районе инспекторы дорожной полиции зафиксировали превышение скорости, за которое 28-летнему водителю может грозить крупный штраф или лишение прав. Нарушителем оказался житель Мурманска.

За рулем «Тойоты» он превысил установленную скорость на 76 км/ч. Мужчина разогнался до 146 км/ч при максимально разрешенной 70км/ч (в зоне действия знака «Ограничение максимальной скорости» ) .

2 апреля на трассе «Кола» автоинспекторы Кондопожского района зафиксировали скорость автомобиля «Мерседес», который двигался более 154 км/час. Водитель-нарушитель - 43-летний житель Санкт-Петербурга также был привлечен к административной ответственности.

Всего с начала года на дорогах Карелии было зафиксировано 47850 нарушений скоростного режима, в том числе 45944 с использованием камер. (фото Госавтоинспекция РК)