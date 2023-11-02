Нетрезвый мужчина без прав угнал чужую машину ради поездки домой

Хозяйка внедорожника сообщила в полицию о пропаже автомобиля после того, как ее муж не смог внятно объяснить, куда делся автомобиль.

Оказалось, мужчина уехал на дачу и не отвечал на звонки жены. Женщина забеспокоилась и приехала его проведать, как выяснилось не зря. Горожанин обзавелся новым знакомым и позвал его к себе на дачу. Они выпивали, закусывали, а потом новый знакомый из Сегежи пропал вместе с машиной.

Полиция остановила разыскиваемый внедорожник в Кондопоге, сообщили в пресс-службе МВД. За рулем сидел не совсем трезвый водитель без прав. Мужчина пытался убедить, что ему разрешили воспользоваться автомобилем.

В отделении полиции сегежанин признался, что ехал в родной город, а возвращаться на дачу петрозаводчанина и не планировал. По факту угона возбудили уголовное дело. // фото unsplash.com/ max fleischmann