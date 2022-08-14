14 августа 2022, 09:06
Общество

Нетрезвых водителей будут ловить сегодня на дорогах Петрозаводска

За семь месяцев инспекторы отстранили от управления более 500 автомобилистов в состоянии опьянения

В Госавтоинспекции города предупредили о проведении рейда по выявлению нетрезвых водителей. «Контроль трезвости» пройдет в Петрозаводске 14 августа.

С начала года в карельской столице было отстранено от управления 585 нетрезвых водителей, 68 из них сели за руль подшофе повторно.

Горожане также могут сообщить о нетрезвых участниках дорожного движения в дежурную группу ГИБДД по номерам:   71-59-00, 78-44-44. (фото Госавтоинспекция города)

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