14 августа 2022, 09:06
Нетрезвых водителей будут ловить сегодня на дорогах Петрозаводска
За семь месяцев инспекторы отстранили от управления более 500 автомобилистов в состоянии опьянения
В Госавтоинспекции города предупредили о проведении рейда по выявлению нетрезвых водителей. «Контроль трезвости» пройдет в Петрозаводске 14 августа.
С начала года в карельской столице было отстранено от управления 585 нетрезвых водителей, 68 из них сели за руль подшофе повторно.
Горожане также могут сообщить о нетрезвых участниках дорожного движения в дежурную группу ГИБДД по номерам: 71-59-00, 78-44-44. (фото Госавтоинспекция города)