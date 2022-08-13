Лодку-долбленку нашли в лесу в Петрозаводске

Петрозаводчанка прогуливалась с собакой на Древлянке-7 и увидела в лесу лодку-долбленку. О необычной находке рассказал Сергей Гриппа, доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий ПетрГУ.

В «операции» по спасению лодки участвовал житель Крошнозера, педагог допобразования, сотрудник молодежного центра Пряжи Владимир Неронов. Энтузиаст сохраняет не первую лодку, сообщили в пресс-службе вуза. В «коллекции» мужчины уже есть «пряжинки», «сямозерки», реплики лодок-вереек, петровских времен, сделанные лодочным мастером ПетрГУ Тарасом Тюпко.

«Конечно, эта лодка не древняя, но делалась по всем правилам и канонам мастерства. Сохранение этнокультурных традиций Карелии - вот цель всех наших усилий!» - сказал Гриппа.

Ранее лодку-долбленку нашли у берега озера Вохтозеро в Пряжинском районе. В июле ее транспортировали. (фото пресс-служба ПетрГУ)