13 августа 2022, 14:00
Мэрия снесет гаражи в трех районах Петрозаводска
Городские власти до 26 августа демонтируют гаражи в центре города, Зареке и в Октябрьском районе
Мэрия Петрозаводска предупреждает о сносе незаконно установленных гаражей в Центре, на Зареке и в Октябрьском районе. Земельные участки освободят от незаконных построек до 26 августа.
Гаражи снесут в районе дома №10 по улице Кирова и дома №49 по проспекту Невского, а также в районе дома №37 по Мурманской улице. (фото администрация города)