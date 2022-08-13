Электричество отключат в Петрозаводске и десяти районах Карелии

В десяти районах республики на неделе будут отключать электричество. В зону отключений попадет и Петрозаводске. Энергетики предупредили, что с 15 по 21 августа проводят работы на ЛЭП, в связи с чем могут возникнуть временные отключения.

Где на неделе могут отключить свет:

Калевальский район:

- 16 августа с 9.00 до 10.00 и 19 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Боровой.

- С 16 по 19 августа с 9.00 до 15.00. Поселок Боровой: территория промышленной зоны и здание АЗС.

Кемский район:

- 15 августа с 13.30 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная, Вокзальная, Советская, Поморская, Комсомольская, 1-й Пятилетки, Пролетарская.

- С 16 по 18 августа с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

- 16 и 17 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Ленина (дома 42-91).

Кондопожский район:

- 15 августа с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дом 53).

- 15 августа с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Рябиновая, Энтузиастов. Переулок Энтузиастов.

- 16 августа с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная.

- 16 и 17 августа с 10.00 до 16.00. Местечко Лучевое.

- 17 августа с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная, Садовая, Зеленая.

- 18 августа с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Комсомольская (дом 18).

- 18 августа с 8.00 до 17.00. Населенные пункты Эльмус, Святнаволок. Карьеры «Карелминерал» и «Вохвоярви».

- 19 августа с 8.00 до 17.00. Населенные пункты Гирвас, Койкары.

Лоухский район:

- С 15 по 21 августа с 8.00 до 9.00 и с 15.00 до 17.00. Поселок Тунгозеро.

- 16 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Сосновый: улица Школьная (дома 4-13). Здания «Ростелеком», «Сбербанка России», библиотека, МБОУ Сосновская СОШ, ул. Школьная, ГУП РК КарелКоммунЭнерго; окрестности поселка Сосновый: СОТ «Сампо».

- С 16 по 19 августа с 8.00 до 18.00. Деревня Зашеек. В дни отключений потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00.

- 17 августа с 10.00 до 14.00. Поселок Чупа: улица Гористая.

- 18 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Набережная.

- 18 августа с 11.00 до 16.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

Медвежьегорский район:

- 15 августа с 14.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: улица Лесная (дома 3,4-А, 6, 6-А, 9, 10-Б, 11, 12-А, 13, 13-А, 14-А, 15,16, 16-А, 17, 18, 19, 21, 23).

- С 15 по 21 августа с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Повенец: улицы Петрозаводская, Копейкина, Новая, Титова. Здания ФБУ «Администрация Беломорканал».

- С 16 по 19 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Сергиево: улицы Центральная (дома 28-49), Гагарина (дом 1), Лесная (дома 1,2,5,6,7), Зеленая (дома 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-А, 10, 11, 11-А, 12, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 19, 20). Переулок Цветочный (дома 1, 2, 4, 6).

- 16 августа с 10.00 до 17.00. Населенные пункты Евгора, Сельги, Погост, Венгигора, Сяргозеро, Юккогуба, деревня Шалговаара, Сеесъярви, Сондалы, Паданы, Маслозеро. Поселки Ахвенламби, Шалговаара.

Олонецкий район:

- 15 августа с 8.30 до 11.30. Деревня Рыпушкалицы: улицы Лесная, Школьная.

- 15 августа с 13.30 до 14.30. Город Олонец: улица Красноармейская (дом 11).

- 16 августа с 9.00 до 12.00. Город Олонец улицы Партизанская (дома 13-23), Садовая (дома 2-А,3,4,5,8,10).

- 16 августа с 13.30 до 16.30. Деревня Тукса: улица Центральная (дома 107-А – 129).

- 18 августа с 10.00 до 12.00. Поселок Видлица: улицы Новая, Десанта, Школьная (дома 22,24). Здание Дома-интерната.

- 18 августа с 13.00 до 17.00. Поселок Видлица: улица Советская. Здание насосной станции.

Питкярантский район:

- 15 и 16 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ляскеля: улицы Советская, Набережная. Здание администрации поселка.

Прионежский район:

- 15 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Станционная, Привокзальная. Здание филиала «РТРС» РТПЦ Республики Карелия».

- С 15 по 19 августа с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия», местечко Елчезеро.

- С 15 по 21 августа с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец: ПМУСП «Мемориал», кладбище.

- С 16 по 18 августа с 9.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Привокзальная, Новинка, Мира, Заречная. Переулки Школьный, Садовый. Здание детского сада № 19 «Солнышко».

- 16 и 17 августа с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская, деревня Шуйская Чупа.

- 17 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 112- 164), Пролетарская (дома 6 – 19), Советская (дом 105-А).

- 18 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Горная, Подгорная, Набережная, Заречная.

- 19 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Кировская, Лесная, Школьная, Молодежная, Советская, Гористая, Строителей. Здание «Почты России».

- 19 августа с 14.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево. Переулок Владимирский.

Пряжинский район:

- 15 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Шевченко.

- 15 августа с 14.00 до 16.00. Окрестности поселка Чална: СНТ «Порожки».

- С 15 по 21 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Чална (частично).

- 17 августа с 10.00 до 14.00. Деревня Падозеро (дома 1-8).

- 17 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный.

- 19 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Красный Бор, Крупской.

- 19 августа с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улицы Луговая, Заречная, Таежная.

Петрозаводск:

- 16 августа с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск: Южная промышленная зона (здание ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество»).

- 16 августа с 14.00 до 16.00. Город Петрозаводск: здание АЗС-5 «Петро-ойл».

- 18 августа с 10.00 до 16.00. Местечко Зимник.

Сегежский район:

- 15 августа с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Линдозерская, Анны Лисицыной, Анохина, Ригоева.

- 15 августа с 8.30 до 9.30. Поселок Пертозеро.

- С 15 по 19 августа с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Черный порог, Олений, Вача.

- С 16 по 19 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Гористая.

- 16 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Волдозеро: улицы Центральная, Набережная.

- 19 августа с 16.00 до 17.00. Поселок Пертозеро.

- 18 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Вожмогора. (фото unsplash.com, Nikola Johnny Mirkovic)