13 августа 2022, 11:17
Еще один детский сад в Петрозаводске затопило при капремонте крыши
Подрядчик должен будет отремонтировать помещения за свой счет
Не только детскому саду «Дельфинчик» в Петрозаводске досталось в ходе ремонта кровли, сохнуть теперь предстоит и дошкольному учреждению №118 на Древлянке. О допущенных протечках во время капитального ремонта крыши сообщил мэр Владимир Любарский. По мнению сити-менеджера, это не критично, хотя и заметно. Отремонтировать помещения должен будет подрядчик.
«Сейчас внутренние помещения просушиваются, после чего подрядчику предстоит привести их в порядок за свой счет. Должны уложиться в срок при определенных корректировках – увеличении числа рабочих, тепловых пушек и прочего», - написал сити-менеджер в своем аккаунте.
На территории садика также обновят полы в навесах и покрасят конструкции. (фото со страницы главы города)