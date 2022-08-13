Еще один детский сад в Петрозаводске затопило при капремонте крыши

Не только детскому саду «Дельфинчик» в Петрозаводске досталось в ходе ремонта кровли, сохнуть теперь предстоит и дошкольному учреждению №118 на Древлянке. О допущенных протечках во время капитального ремонта крыши сообщил мэр Владимир Любарский. По мнению сити-менеджера, это не критично, хотя и заметно. Отремонтировать помещения должен будет подрядчик.

«Сейчас внутренние помещения просушиваются, после чего подрядчику предстоит привести их в порядок за свой счет. Должны уложиться в срок при определенных корректировках – увеличении числа рабочих, тепловых пушек и прочего», - написал сити-менеджер в своем аккаунте.

На территории садика также обновят полы в навесах и покрасят конструкции. (фото со страницы главы города)