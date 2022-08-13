Россиянам назвали способы вернуть «съеденные» банкоматом деньги

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала несколько способов вернуть деньги, которые «съел» банкомат. Терминал может быть неисправен, в результате деньги могут списать со счета, а банкомат их не выдаст, или банкомат примет наличные, но не зачислит на счет. Другой причиной могут быть банкноты с дефектами.

«Если деньги остались в банкомате, они никуда не пропадут, поэтому не нужно паниковать», - уверена Дайнеко.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт посоветовала звонить на горячую линию или обратиться за помощью к сотруднику банка. Пин-код или другую конфиденциальную информацию оператор банка спрашивать не вправе. Нужно взять чек об операции, если это невозможно, то проверить справку об операции в мобильном приложении банка. Также следует запомнить время совершения банковской операции, адрес банкомата, его номер, сфотографировать экран банкомата, если на нем появилась информация об ошибке.

Клиенту необходимо в течение суток посетить банк для подачи заявления на возврат денег. По словам представителя Минфина, в большинстве случаев деньги возвращают в срок от нескольких дней до пары недель с даты подачи заявления, но ожидание может по разным причинам затянуться до 30 дней. Если деньги «съел» банкомат стороннего банка, то с заявлением о возврате денег нужно обращаться в банк, где была выдана карта.

Если банк деньги не вернул или тянет с ответом, то клиент может обратиться в Центробанк. (фото unsplash.com, Eduardo Soares)