13 августа 2022, 10:08
Общество

Россиянам назвали способы вернуть «съеденные» банкоматом деньги

Эксперт Ольга Дайнеко дала несколько советов, как действовать, если банкомат сработал некорректно

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала несколько способов вернуть деньги, которые «съел» банкомат. Терминал может быть неисправен, в результате деньги могут списать со счета, а банкомат их не выдаст, или банкомат примет  наличные, но не зачислит на счет. Другой причиной могут быть банкноты с дефектами.

«Если деньги остались в банкомате, они никуда не пропадут, поэтому не нужно паниковать», - уверена Дайнеко.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт посоветовала звонить на горячую линию или обратиться за помощью к сотруднику банка. Пин-код или другую конфиденциальную информацию оператор банка спрашивать не вправе. Нужно взять чек об операции, если это невозможно, то проверить справку об операции в мобильном приложении банка. Также следует запомнить время совершения банковской операции, адрес банкомата, его номер, сфотографировать экран банкомата, если на нем появилась информация об ошибке.

Клиенту необходимо в течение суток посетить банк для подачи заявления на возврат денег. По словам представителя Минфина, в большинстве случаев деньги возвращают в срок от нескольких дней до пары недель с даты подачи заявления, но ожидание может по разным причинам затянуться до 30 дней. Если деньги «съел» банкомат стороннего банка, то с заявлением о возврате денег нужно обращаться в банк, где была выдана карта.

Если банк деньги не вернул или тянет с ответом, то клиент может обратиться в Центробанк. (фото unsplash.com, Eduardo Soares)

Обсудить
Метки: 
Банкомат
деньги
счет