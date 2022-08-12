На федеральной трассе «Кола» полностью перекроют движение

На подъезде к Петербургу, в Колтушском сельском поселении Ленобласти, полностью перекроют движение по трассе «Кола». Проезд будет закрыть в ночь с 17 на 18 августа с 00:10 до 00:30, сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

В учреждении пояснили, что ограничения связаны с работами по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

В месте работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию. (фото unsplash.com, Matthew Henry)