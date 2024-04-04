Несовершеннолетний житель Карелии пытался сжечь своего брата

17-летний житель поселка Сосновый Лоухского района обвиняется в покушении на убийство двух или более лиц, сообщает Следственный комитет Карелии. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи рассказывают, что год назад, ночью молодой человек решил отомстить старшему брату и его приятелю за ранее нанесенные побои - он задумал их убить. С этой целью нашел в гараже у соседа канистру с бензином, взял зажигалку и отправился к обидчикам. Убедился, что 24-летний брат находится в гостях у 23-летнего приятеля и его отца, вылил бензин из канистры в открытое окно веранды и совершил поджог. Однако хозяин дома вовремя почувствовал запах дыма, вышел на веранду и потушил пламя. Все остались живы.

Уточняется, что злоумышленник хорошо понимал преступность своих действий, поэтому два дня не возвращался домой, скрываясь от полиции.

Позже, на допросе у следователя парень из поселка Сосновый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. // Фото: следком Карелии.