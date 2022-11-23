Несколько школ Костомукши получили угрозы о минировании

Сегодня в несколько школ Костомукши поступили угрозы о минировании. Сообщение об этом со ссылкой на местную администрацию передает «Республика».

В мэрии рассказали, что все учащиеся были эвакуированы, а объекты проверены. Информация о минировании не подтвердилась.

Кроме того, в образовательных учреждениях города были усилены меры безопасности. Местная администрация держит ситуацию на особом контроле. Фото: pxhere.