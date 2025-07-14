14 июля 2025, 10:56
Погода

Несколько дней жары. Жители Карелии ловят солнце, пока не похолодало

Макушка лета радует теплой погодой. Но синоптики предполагают, что жара продержится недолго
утиный домик
фото «Петрозаводск говорит»

Жители Карелии окунулись в солнечные и жаркие дни, устремились к рекам и озерам, да просто на природу. Ловить солнце будут и на этой неделе. Но, карельские синоптики внесли свою ложку дегтя. Говорят, жаркий период быстро завершится. К концу недели североатлантический циклон притянет на большую часть Карелии дожди, местами будут грозы, при этом температура понизится до климатической нормы.

Пока в ближайшие дни жители Карелии могут насладиться прекрасной погодой. В Петрозаводске, по данным синоптиков, во вторник температура воздуха в пределах +16, +23 градусов, ветер восточный 6-7 метров в секунду. В среду 16 июля температура воздуха в пределах +15, +25 градусов, ветер западный, северо-восточный 2-3 метра в секунду.

Согласно прогнозу паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в республике на неделе преимущественно сухая и солнечная погода с температурой в дневные часы +22, +27 градусов, свежее у Белого моря - до +17, +22 градусов. © «Петрозаводск говорит»

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июль
синоптики
Солнце
температура воздуха
Карелия