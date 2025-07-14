Несколько дней жары. Жители Карелии ловят солнце, пока не похолодало

Жители Карелии окунулись в солнечные и жаркие дни, устремились к рекам и озерам, да просто на природу. Ловить солнце будут и на этой неделе. Но, карельские синоптики внесли свою ложку дегтя. Говорят, жаркий период быстро завершится. К концу недели североатлантический циклон притянет на большую часть Карелии дожди, местами будут грозы, при этом температура понизится до климатической нормы.

Пока в ближайшие дни жители Карелии могут насладиться прекрасной погодой. В Петрозаводске, по данным синоптиков, во вторник температура воздуха в пределах +16, +23 градусов, ветер восточный 6-7 метров в секунду. В среду 16 июля температура воздуха в пределах +15, +25 градусов, ветер западный, северо-восточный 2-3 метра в секунду.

Согласно прогнозу паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в республике на неделе преимущественно сухая и солнечная погода с температурой в дневные часы +22, +27 градусов, свежее у Белого моря - до +17, +22 градусов. © «Петрозаводск говорит»