Немецкий разведывательный корабль прибыл в Финляндию

В Финляндию 1 мая пришло немецкое разведывательное судно FGS Oker. Об этом сообщают военно-морские силы Суоми.

Отмечается, что судно будет пришвартовано в порту Хернесаари. Оно пробудет в Хельсинки до 5 мая. Визит плановый.

На борту военного корабля ВМС Германии находятся примерно 90 человек. Судно пришло в Финляндию для технического обслуживания и пополнения запасов. © «Петрозаводск говорит»