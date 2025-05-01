01 мая 2025, 15:22
Немецкий разведывательный корабль прибыл в Финляндию
Немецкое судно пробудет в Хельсинки до 5 мая
Фото: unsplash.com / Polina Kuzovkova
В Финляндию 1 мая пришло немецкое разведывательное судно FGS Oker. Об этом сообщают военно-морские силы Суоми.
Отмечается, что судно будет пришвартовано в порту Хернесаари. Оно пробудет в Хельсинки до 5 мая. Визит плановый.
На борту военного корабля ВМС Германии находятся примерно 90 человек. Судно пришло в Финляндию для технического обслуживания и пополнения запасов. © «Петрозаводск говорит»