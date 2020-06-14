Некоторым пенсионерам в России повысят пенсии с 1 июля

Некоторым российским пенсионерам с 1 июля повысят пенсии. Речь идет о пенсионерах-опекунах или попечителях несовершеннолетних. Об индексации выплат сообщает РИА Новости.

Закон об индексации выплат был принят в Госдуме в марте. По словам одного из авторов законопроекта, ранее такая категория пенсионеров получала вознаграждение в размере трех-четырех тысяч, из-за чего их относили к категории работающих пенсионеров и не индексировали пенсии.

Согласно данным Пенсионного фонда, расходы на возобновление индексации выплат до конца 2020 года составят 720 миллионов рублей.