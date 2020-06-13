Россиянам упростили получение социальных выплат и пособий

Россиянам больше не придется собирать справки для получения социальных выплат. Распоряжение, которое упрощает получение социальной помощи, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия»,

- говорится в пояснительной записке на сайте правительства.

Теперь органы, отвечающие за назначение выплат и пособий, будут получать необходимые документы напрямую от других ведомств, а не требовать у россиян.

«Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС», - говорится в пояснении к документу.

Задачу сделать получение социальной помощи простым и доступным перед правительством поставил президент.