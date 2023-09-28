Некоторые продукты подорожали в Карелии за неделю

В Карелии за последнюю неделю изменились цены на некоторые продукты. Информация об этом приведена на сайте Карелиястата.

Так, среди овощей и фруктов подорожали картофель (4,3%), помидоры (3,6%), лук (2,4%). В то же время снизились цены на огурцы (2,8%) и яблоки (1,7%).

Из числа других продуктов выросли цены на соль, курицу, рыбу, баранину и яйца (1,0 - 5.7%). Подешевели сливочное масло, макароны, консервы для детского питания (2,0 - 4,4%).

Мониторинг цен ведется в трех городах республики - в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Nathalia Rosa