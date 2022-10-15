Неизвестный затушил Вечный огонь в Петрозаводске

Днем в пятницу, 14 октября, неизвестный потушил Вечный огонь в Петрозаводске. Об этом сообщает «Столица на Онего».

Инцидент произошел примерно в 17 часов. Его очевидцем стал горожанин, который рассказал, что в тот момент, когда огонь погас, от мемориала отходил мужчина с канистрой в руках.

Полиция ведет розыск злоумышленника. Мотивы поступка пока не известны. Фото gov.karelia.ru