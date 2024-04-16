16 апреля 2024, 17:42
Соцсети

Неизвестные пытаются обманывать жителей Карелии от имени Шандаловича

Жителей республики призвали не поддаваться на провокации и блокировать фейковый аккаунт

Злоумышленники создали фальшивые аккаунты председателя Законодательного собрания Карелии Элиссана Шандаловича и пытаются обмануть жителей региона.

Спикер парламента предостерег жителей республики не поддаваться на провокации неизвестных. Он призвал блокировать и писать жалобы на фейковый аккаунт, с которого злоумышленники отправляют сообщения.

Он также попросил не отвечать на звонки с подозрительных номеров, не выполнять никаких действий «по указанию» и не передавать свои личные данные. Обманщиков Шандалович предложил вносить в «черный список». // фото freepik.com

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Метки: 
новости Карелии
элиссан шандалович
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