Нефть разлилась в Черном море, объем бедствия занизили в 400 тысяч раз

Выброс нефти, который произошел в Черном море 7 августа, оказался гораздо более масштабным, чем об этом сообщали. Специалисты Института космических исследований РАН рассказали, что нефть разлилась на площади 80 квадратных километров.

Ранее в Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что разлив произошел всего на площади 200 квадратных метров. Именно с погрузчика этого предприятия нефтепродукты перекачивали на греческий танкер, когда топливо попало в море.

Однако ученые 11 августа на снимках со спутника увидели, что нефтяное пятно намного больше, чем заявлено.

Загрязнено на момент съемки без малого 80 квадратных километров, топливо вытянулось на 19 километров в сторону открытого моря. // Фото: kuban_republic/Twitter