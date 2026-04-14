Недостроенный завод по производству сыра продают в Карелии

В Олонецком районе так и не запустили завод по производству сыра. Его владелец из Петербурга решил избавиться от проекта, выставив предприятие на продажу. За неработающий завод предприниматель хочет выручить 250 млн рублей, новому владельцу придется еще вложиться. Об этом сообщает «Фонтанка».

В 2017 году предприниматель хотел построить сырные заводы в Карелии и Вологодское области, инвестировав в проект миллиард рублей. Но возникли сложности с получением кредита.

На карельском заводе смонтированы основные технологические линии, построены административные и хозяйственные помещения, есть предварительные соглашения на поставку молока. Для запуска предприятия по производству полутвердого сыра и рикотты придется еще вложить 150 млн. Один из собеседников издания считает, что владельцу будет сложно продать проект.