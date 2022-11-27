Небольшой снег возможен сегодня в некоторых районах Карелии

Сегодня, 27 ноября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -5, -7°С. Атмосферное давление будет слабо меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -3, -8°С, местами до -12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -7-10, пасмурно, возможен небольшой снег.

В Сегеже -8-10, пасмурно, возможен небольшой снег.

В Сортавале -3-5, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»