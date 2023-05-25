Небезопасным фальшивым маслом кормили школьников в Беломорске

При проверке специалисты Россельхознадзора обнаружили в одной из школ Беломорска фальсифицированное масло. Выяснилось, что это вовсе не полезный сливочный продукт, а нечто иное, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лабораторные исследования выявили несоответствие по жирно-кислотному составу, а также не заявленные в составе компоненты – стерины. Масло произвело предприятие из Московской области, в школу его направил поставщик из Карелии.

Управление Россельхознадзора пришло в компанию с инспекцией и арестовало 6,4 килограмма масла. Поставщика оштрафовали на 30 тысяч рублей, масло уничтожили. // фото: freepik.com