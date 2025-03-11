Не будьте доверчивы: "безопасный счет" — это трюк

Текст, фото: Ольга Малышева

— Сайты, газеты, порталы пестрят сообщениями об обманутых гражданах, которые отдают мошенникам последнее, берут сумасшедшие кредиты, переводят миллионы… Кажется, число таких пострадавших растет с каждым днем, — обращаюсь я к заместителю начальника Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по Республике Карелия Вадиму Павловичу Вангонену.

— Я бы так не сказал. Да, анализ последних лет показывает рост зарегистрированных дистанционных хищений и, соответственно, рост причиненного ущерба от действий злоумышленников, но он не обвальный. Приведу официальную статистику. Так, по итогам 2024 года было зарегистрировано более 2800 дистанционных преступлений, общий причиненный ущерб превысил 800 миллионов рублей. Годом ранее было зарегистрировано более 2700 преступлений, совокупный ущерб составил 640 миллионов, а в 2022 году — более 2500. Количество преступлений остается приблизительно на одном и том же уровне. Другое дело, что преступники постоянно пробуют различные способы совершения мошенничества. Вот в сводке: женщина, пенсионерка, продала квартиру, взяла кредит, перевела деньги на «безопасный счет»…

— Какой совет можно дать людям, чтобы избежать таких ситуаций?

— Надо понимать, что ни сотрудники ФСБ, ни полиция, ни «Росфинмониторинг», ни «Мегафон» — никто из структур, компаний никогда не звонит гражданам, тем более по Ватсапу или в Telegram. Надо просто не брать трубку.

— А если человек ответил?

Из телефонного разговора с мошенником, представившимся сотрудником сотового оператора: — Мы отключаем ваш телефон. — С чего бы это? — У вас за вчерашний день огромный перерасход по трафику, больше месячного. — Но я вчера вообще в интернет не заходила. — Скажите, а вам сегодня приходили СМС-сообщения? Нет? Видимо, к вашему телефону кто-то подключился, и теперь он еще и читает все СМС, а это могут быть коды для получения каких-то кредитов, микрозаймов... Я могу вам помочь, и вы помогите мне... Я пошлю вам ссылку, логин и пароль. Тот, кто подключился, будет отключен, а вы получите все СМС-ки, что пришли за это время.

И тут обрушивается лавина СМС-ок: «Одобрен заем по промокоду», «код для подтверждения», «код регистрации...» Мошенники организовали спам-атаку...

— В такой ситуации человек легко впадает в панику...

— Это и есть цель мошенников. Они научились так психологически обрабатывать людей, что не дают им опомниться. Вот в сводке: мужчина продал квартиру, взял кредит под залог машины… Ущерб — 9 миллионов рублей. По его признанию, он чувствовал, что здесь что-то не так, но его психологически так обрабатывали, что не давали опомниться. Вливали новую и новую информацию: «Спонсируете ВСУ, ваши деньги идут в Украину…»

Мошенники — психологи, они будут «сочувствовать» и стараться все больше и больше подчинить психологически. И чем дольше длится диалог, тем больше человек поддается воздействию и верит в то, что ему говорят.

Из телефонного разговора с мошенником: — Не волнуйтесь, вам уже ничего не грозит, но вы находитесь в сложной ситуации, видимо, мошенники зашли в ваш личный кабинет в банке. Я дам заявку в «Росфинмониторинг», с вами свяжутся и постараются помочь в вашей нестандартной ситуации. Запишите номер заявки: 812 813. Прежде чем начнете беседовать, он должен назвать его, в противном случае не вступайте в разговор. И тут сразу раздается звонок «по заявке 812813»: «Я сотрудник «Росфинмониторинга», меня зовут Соколова Наталья Юрьевна. Мы находимся в Москве по адресу: ул. Мясницкая, д. 39, строение 1… Я прислала вам СМС, там телефон, по которому мне можно звонить: 8 800 300 61 61. Вы же понимаете, разговор у нас конфиденциальный, поэтому посмотрите, чтобы никого рядом не было. Вы ничего не говорите, я буду называть ваши данные, а вы только подтверждать, вас зовут… паспорт, серия, номер, выдан, прописаны… У вас такой-то счет в таком-то банке, на такую-то сумму... А в других банках есть счета? Я вижу, что кто-то со стационарного компьютера, находящегося в Петрозаводске, пытается войти в ваш личный кабинет. Это не вы? Это вход из дома... по улице... Вы там знаете кого-либо? Там находится филиал вашего банка. Да, вот еще и с другого адреса, там тоже филиал…

Смартфон пикает, СМС-ка подоспела: некто Илья Б. пытается перевести мой счет в другой банк.

— Не волнуйтесь, мы ситуацию контролируем. Это Богданов Илья, уроженец Владивостока, сейчас он находится в уголовном розыске…»

— Варианты разговора могут быть разными, но схемы стандартны. Раньше были «родственники в беде». Звонили пожилым людям: «Мама, я сбил человека, нужны деньги, чтобы замять эту историю», передавали трубку «следователю». Сейчас, слава Богу, этого нет, в этом году ни одного факта не зафиксировано. Думаю, прекратилось потому, что мы вычисляли и задерживали курьеров, которые забирали деньги у обманутых граждан, деньги до преступников не доходили.

Стали популярны другие телефонные звонки: ваши деньги под угрозой, кто-то пытается оформить кредиты, надо ваши деньги перевести на безопасный счет. Или просят назвать код. Например, сообщают, что у вас электронная очередь, вы записаны в поликлинику, что сейчас вам скинут код. А это не они скидывают, это приходит код от входа на Госуслуги. Они получают этот код и, соответственно, доступ. Потом вам звонят якобы, из «Росфинмониторинга», говорят, что у вас взломали личный кабинет на Госуслугах, на вас оформлены кредиты и прочее, прочее. С вами будет работать специалист «Росфинмониторинга», потом позвонит следователь ФСБ, он будет вас вести: никому не говорите об этом, все держите в тайне, потому что в банке утечка. Будете в банке брать деньги, не говорите, что вам кто-то звонил, потому что там могут быть свои люди, а мы банк проверяем. Скажите, что вам нужен кредит на машину, на ремонт и т.д., чтобы вам выдали деньги...

Замечу, что наибольшее количество дистанционных хищений совершается путем мошенничества с использованием сети интернет, в прошлом году они выросли на 23,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Второй вид мошенничества — «с использованием средств мобильной связи», их число возросло на 9,2 процента. Наиболее подверженными дистанционным мошенничествам в республике являются Петрозаводск, Сегежский, Медвежьегорский, Кондопожский районы и город Костомукша.

Люди очень доверчивы, не могу объяснить, почему, не понимаю...

Из разговора с телефонным мошенником:

«Скажу по секрету, мы уже давно наблюдаем за вашим банком, вы не первый клиент, кто подвергается атакам мошенников. Видимо, это сотрудники банка помогают им. Вам лучше деньги перевести в другой банк. Только не надо в такие-то, у них тоже плохая репутация. Может быть, вот в этот…"

Стоп! Другой банк, «безопасный счет» — эти слова как красный сигнал светофора. Почему другой банк будет надежнее, чем тот, которым пользуешься многие годы? Почему надо верить девушке, которую в глаза не видел и слышишь первый раз в жизни? Кто она такая? Есть ли в «Росфинмониторинге» такая сотрудница?

Кладу трубку. И захожу на сайт «Росфинмониторинга», адрес совпадает, и телефон, только это «горячая линия». Она, как известно, существует для звонков граждан, а не сотрудников. Набираю указанный на сайте телефон доверия: — Мне позвонила ваша сотрудница... — Это мошенники. Мы с физическими лицами не работаем. Что и требовалось доказать.

— Кроме мошенничества, когда человек сам переводит деньги, еще могут быть и кражи со счета, если человек сообщит данные карты с трехзначным кодом на обратной стороне. Таких преступлений меньше, но они есть.

Сейчас попадаются граждане, которым предлагают заработать на инвестициях. Люди в какой-то программе заводят личные кабинеты, вкладывают туда свои деньги, совершают какие-то сделки с ценными бумагами, нефтью, золотом, получают прибыль, а вот снять деньги у них не получается. Им говорят, чтобы вывести деньги, нужно еще что-то оформить, еще вложить свои средства, и когда человек понимает, что деньги не вывести, общение с ним прекращается. Тут надо понимать, что в инвестициях надо разбираться самостоятельно и на сомнительные предложения невероятных доходов вестись не стоит, особенно если эти предложения из соцсетей. В 100 процентах случаев — это обман.

— С телефонными мошенниками, сообщающими о «родственниках в беде», полиции удалось справиться, а удается ли раскрывать хищения со счетов, находить обманщиков, дающих в интернете ложные онлайн-объявления о продаже, и прочих дистанционных воров?

— Да, в январе этого года раскрыто 27 дистанционных хищений, в том числе 17 мошенничеств и 10 краж. В прошлом году раскрыты 412 дистанционных преступлений, в том числе по подозрению в хищении с банковского счета жителя Карелии денежных средств в Москве задержан злоумышленник, изъяты сим-карты, сим-боксы, мобильные телефоны, роутеры, ноутбуки.

Были задержаны дистанционные преступники в Московской, Омской областях, на территории Санкт-Петербурга, недавно наши сотрудники выезжали в Красноярский край. Но раскрытие дистанционных преступлений серьезно осложняется тем, что они совершаются на территории других регионов. Не решен вопрос с дропами, людьми, которые обналичивают переводы. Они находятся в преступной цепочке, но не подлежат уголовному преследованию. В Уголовном кодексе нет статьи, хотя можно было бы внести изменения в УК и привлекать их к уголовной ответственности.

— Государство как-то пытается поставить препоны дистанционному мошенничеству, защитить своих граждан?

— В настоящее время совместно с органами прокуратуры реализована возможность подачи исковых заявлений о признании кредитного договора недействительным в случае, если вы стали жертвой мошенничества.

Госдума приняла законопроект о периоде охлаждения в банке переводов до двух суток. Хватит ли этого времени, чтобы человек понял, что попал в руки мошенников? Заместитель министра внутренних дел России Андрей Храпов предлагает наделить сотрудников дознания правом задерживать (блокировать) переводы до 10 дней.

В общем, предложений много, что-то вводится, но не так активно, как нам хотелось бы.

— Получается, что сегодня по-прежнему, важнейшей остается профилактическая работа?

— Чтобы не попасться на удочку мошенников, люди должны знать, как это происходит, почему, что им говорят и что будет дальше, поэтому не отвечайте на звонки, а если взяли трубку, то прервите разговор как можно раньше. Не будьте доверчивы.

Не отвечайте на звонки структур, служб, тем более по Ватсапу, в Telegram. Это звонят мошенники.

Если взяли трубку, то как можно раньше прервите разговор, положите трубку.

Не переходите по ссылкам, не сообщайте пришедшие на ваш телефон коды, это коды для входа в личный кабинет в мобильном приложении банка, на Госуслугах или у сетевого оператора.

Не переводите деньги на «безопасный счет». Это счет мошенников!