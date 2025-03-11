В Пудоже мужчину обвинили сразу по двум уголовным статьям

В Пудожском районе 22-летний местный житель избил знакомого и поджег его автомобиль. Мужчину привлекли к уголовной ответственности, возбудили дело и передали его в суд, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по РК.

Осенью 2024 года в поселке Подпорожье обвиняемый поссорился со знакомым и избил его. Но на этом мужчина не остановился: он поджег автомобиль марки ВАЗ-21074. Ущерб жертвы составил более 115 тысяч рублей.

По факту совершенного преступления возбудили уголовное дело. Мужчину обвинили по двум статьям: ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, и ч. 2 ст. 167 УК РФ, уничтожение чужого имущества путем поджога.