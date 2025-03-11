«Герои Карелии»: новые возможности для участников и ветеранов СВО

11 марта на базе карельского филиала РАНХиГС Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан обсудил с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым основные направления развития региональной образовательной программы «Герои Карелии». В совещании приняли участие члены Общественного совета и представители органов власти региона.

Глава республики отметил, что программа «Герои Карелии» позволит ее участникам трудоустроиться на руководящие позиции в наиболее подходящих для них направлениях.

– После успешного завершения обучения наши земляки смогут выбрать дальнейшее место работы не только в органах муниципальной или региональной власти, это но и в различных учреждениях – крупных предприятиях как с государственным участием, так и без него,

– сказал Артур Парфенчиков.

Заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник подчеркнула, что в регионе есть необходимый опыт трудоустройства ветеранов СВО.

– Республиканская программа «Герои Карелии» вызвала живой интерес. Для участия в ней заявки подали уже 94 человека. Все они соответствуют предъявляемым требованиям. На региональном уровне мы приняли решение, что подать заявку на участие в программе могут ветераны и участники СВО в том числе и со средним специальным образованием. Они смогут параллельно получить высшее образование в стенах РАНХиГС или иного образовательного учреждения. Также для претендентов из числа действующих участников специальной военной операции предусматривается продление сроков тестирования по решению Общественного совета. С каждым из них мы будем работать индивидуально.

– отметила Лариса Подсадник.

Александр Гуцан отдельно подчеркнул, что главным итогом программы «Герои Карелии» должна стать всесторонняя помощь в получении необходимых знаний, социальная адаптация участников СВО, их эффективное трудоустройство для выполнения различных задач, которые стоят перед государством:

– Важно, чтобы участники программы смогли проявить себя в тех сферах, которые интересны им. Наша задача состоит в том, чтобы никто из них не остался без поддержки.

Член Общественного совета программы «Герои Карелии», директор республиканского филиала РАНХиГС Роман Пивненко подчеркнул, что преподаватели академии имеют необходимую сертификацию для обучения в рамках образовательной программы «Герои Карелии».

– Среди наших студентов 20 человек являются участниками и ветеранами СВО. Им мы уделяем особое внимание. Также на площадке филиала мы регулярно проводим межведомственный прием граждан, среди которых – участники СВО и члены их семей. Фактически наш филиал является площадкой по обучению и психологической поддержке студентов из числа ветеранов специальной военной операции, а также по решению большого спектра правовых вопросов.

Напомним, что региональная программа «Герои Карелии» утверждена по поручению Президента России Владимира Путина как аналог кадровой образовательной программы «Время Героев» для ветеранов и участников специальной военной операции.

Фото: Пресс-служба правительства РК