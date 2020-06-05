Названы адреса в Петрозаводске, где появились новые случаи COVID-19

По данным официальной карты распространения коронавируса на 5 июня в Петрозаводске имеется три дома, где проживают новые заболевшие - их шесть человек.

Это новый очаг, ранее там не фиксировалось заболевание – улица Береговая, 2 (чуть далее набережной Варкауса).

Также третий случай заражения в доме по наб. Варкауса, 23 (ранее очаги там были выявлены месяц назад – 5 и 8 мая).

И второй случай по адресу ул. Гвардейская, 27 (ранее там фиксировали коронавирус 2 июня).

Всего в Петрозаводске выявлено 284 случаев заражения COVID-19.

Напомним, сегодня в Карелии зафиксировано 25 новых случаев заболевания.