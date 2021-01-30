Названы страны, готовые открыться для привитых от COVID-19 туристов

Растет число стран, готовых впускать привитых от коронавируса туристов без каких-либо специальных условий. В январе три государства объявили, что ждут вакцинированных путешественников, сообщает «Ассоциация туроператоров».

Сейшельские острова, где в начале года стартовала вакцинация, сообщили, что разрешат въезд туристам с сертификатом о вакцинации от коронавируса и отрицательным ПЦР-тестом.

Исландия отменила карантин для привитых путешественников, для въезда в страну им также потребуется предъявить сертификат о прививке вакциной, одобренной ВОЗ.

Власти Румынии готовы принимать путешественников, прошедших вакцинацию. Кипр намерен освободить туристов, вакцинированных сертифицированной ЕС вакциной, от необходимости предоставлять результаты ПЦР-теста с 1 марта.

Маврикий намерен также открыть въезд вакцинированным туристам. Израиль, Греция, Испания, Эстония, Дания и Польша пока обсуждают условия въезда для привитых путешественников. Также как и власти Венгрии и Бельгии. (фото tonkosti.ru)