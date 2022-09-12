Названы сроки начала эпидемии гриппа в России

Раньше конца ноября ждать начала эпидемии гриппа в России не стоит. Об этом рассказала вирусолог, доктор медицинских наук Елена Бурцева, слова специалиста приводит Ura.ru.

«Пока опасаться не надо, потому что грипп имеет сезонность, которая обычно приходится на конец ноября, декабрь и первые месяцы следующего года. Это каждый год. У него своя сезонность, поэтому сентябрь, октябрь и практически ноябрь чаще всего свободны от гриппа», - заявила специалист.

Бурцева призвала россиян вакцинироваться против гриппа. Врач считает, что это эффективный метод профилактики, поскольку медики заранее знают, какие виды вируса будут распространяться в предстоящем сезоне. Фото: unsplash.com